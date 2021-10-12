В операционном офисе «Александровский» ВТБ в Сургуте почти 90% операций проводится без использования бумаги – это самый высокий показатель по сети банка в регионе. В целом в Ханты-Мансийском автономном округе доля безбумажных операций в подразделениях ВТБ находится на уровне 60%.

За 9 месяцев 2021 года доля сделок, которые оформляются полностью в электронном виде, увеличилась в югорских офисах кредитной организации на 18% процентов. Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.

«Использование безбумажной технологии – это удобно и экологично: мы экономим время наших клиентов и при этом бережем деревья, помогая сохранению «здоровья» всей планеты, - отмечает управляющий ВТБ в ХМАО Владимир Шевелев. – И все больше людей разделяют такой подход. Количество клиентов, которые оформляют банковские операции в электронной форме, выросло более чем в два раза: если в начале года среди наших посетителей таких было примерно 5,5 тысяч за месяц, то в сентябре их число приблизилось к 12 тысячам человек».