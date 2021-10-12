23 октября 2021 года в Югре пройдёт третий фестиваль комиксов, фантастики, фэнтэзи и костюмированной игры «Югракон - ONLINE»!
Мероприятие посвящено культуре популярных молодёжных движений и трендовых веяний современного искусства. Фестиваль объединяет людей общей симпатией к фантастическим и фэнтезийным произведениям художественной литературы, научной фантастике, комиксам и манге (японские комиксы), аниме (японская анимация) и прочим культурно-развлекательным течениям в России и других странах.
В этом году фестиваль будет проходить в режиме Online-трансляции на YouTube-канале Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова. Смена формата проведения мероприятия была принята организаторами в связи с пандемией COVID-19.
Начало видеотрансляции фестиваля «Югракон - ONLINE» состоится в 12:00 и закончится в 20:00 по Сургутскому времени (ХМАО-Югра | GMT+5).
Гостями online-фестиваля этого года будут:
- Андрей Рубанов (г. Москва) – писатель-фантаст, российский писатель, сценарист, автор фантастических романов: «Хлорофилия», «Живая Земли», «Боги богов». Роман автора «Финист – ясный сокол» победитель литературной премии Национальный бестселлер (2019), победитель Премии Читателя (2018);
- Евгений Гаглоев (г. Новоуральск) – актёр, писатель-фантаст, фэнтези Евгения Гаглоева «Зерцалия», «Пардус», «Пандемониум» получили статус общепризнанных подростковых бестселлеров;
- Андрей Дроздов (г. Москва) – популяризатор комиксов, удостоен премии «Лучший библиотекарь Москвы», телеведущий рубрики «Внеклассное чтение» на телеканале «Пятница»;
- Роман Котков (г. Москва) – главный редактор «Bubble Comics», сценарист и продюсер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Зрителей фестиваля будут ждать незабываемые мастер-классы от известных российских косплееров, познавательные прямые трансляции с именитыми гостями нашего фестиваля, обзоры фантастической литературы и фильмов, эксклюзивные интервью, конкурсы и ещё много-много интересного!
Все желающие могут присоединиться к этому невероятному приключению в грандиозный мир гик-индустрии за нереальными эмоциями по этой ссылке (youtube.com/channel/UCrQ4yzG7elfwIL5U9HPPNAQ/) 23 октября в 12:00 по Сургутскому времени (ХМАО-Югра | GMT+5).
Следить за новостями мероприятия, online играми и розыгрышами призов можно в группе VK «Югракон | 2021 ONLINE» (vk.com/ugracon).
Также всю информацию о фестивале можно получить на сайте Сургутской районной централизованной библиотечной системы (www.raionka.ru) и группе Вконтакте (vk.com/crb_pirojnikova), которая является инициатором фестиваля «Югракон – ONLINE» при поддержке Администрации Сургутского района.
Организаторы: Сургутская районная централизованная библиотечная система, Окружной Выставочный Центр «Югорские контракты» (instagram.com/yugcont).
Техническая поддержка: ООО «ЭКСПОТЕХ»
Информационные партнёры Фестиваля: газета «Вестник Сургутского района» (vestniksr.ru | vk.com/vestniksr), Выбирай, Компьютерный клуб COLIZEUM, магазин «Безумный шляпник».
По всем вопросам о фестивале можно звонить по телефону: 8 (3462) 25-25-30