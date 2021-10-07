Сотрудники «Россети Тюмень» помогли парадайверам подготовить склад экипировки

Специализированный склад для хранения экипировки и спортивного инвентаря для адаптивного подводного плавания (парадайвинга) помогли подготовить работники «Россети Тюмень» в Югре. Это относительно молодое, но эффективное направление реабилитации: на глубине люди, «прикованные» к инвалидной коляске, обретают свободу передвижения и могут выполнять такие действия, которые не в состоянии сделать на суше.

За помощью к энергетикам обратилась «Когалымская городская федерация инвалидного спорта». Общественная организация неоднократно выигрывала президентские и губернаторские гранты за проект «Глубины дарят надежды», благодаря чему было приобретено специализированное оборудование для терапевтических погружений. Недавно Федерация получила в дар помещение, которое решила переоборудовать для хранения спортивного инвентаря. Но самостоятельно произвести ремонтные работы параспортсменам оказалось не под силу. Энергетики отозвались на просьбу Федерации и за три дня в свободное от работы время проложили порядка 100 метров кабеля, установили светильники, выключатели, автомат и узел учета электроэнергии.

«Наша общественная организация объединяет более полусотни когалымчан с ограниченными возможностями здоровья. Парадайвинг позволяет им укреплять не только физическое, но и психологическое здоровье, изучать возможности своего тела, развивать его. Мы искренне благодарим работников «Россети Тюмень» за оказанную помощь и поддержку – энергетики помогли нам подготовить складское помещение, и сделали это в кратчайшие сроки. Теперь хранить экипировку и спортивное оборудование станет гораздо удобнее», – прокомментировал Владислав Дзябко, председатель Когалымской городской федерации инвалидного спорта.