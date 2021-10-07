5 октября на площадке РБК прошла онлайн-конференция «Бизнес и банки: партнерство в цифровую эпоху», спикером которой выступил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб, руководитель блока Корпоративного и малого бизнеса Евгений Абузов. На онлайн-встрече присутствовали журналисты более 50 СМИ из ключевых регионов, в которых работает Уралсиб.

Спикер рассказал о том, как изменились отношения банков и их бизнес-клиентов после ковидной «перезагрузки», о цифровизации, развитии продуктовой линейки, комплексных экосистемах для бизнеса, о главных трендах и перспективах развития взаимодействия банков с бизнес-сообществом.

Говоря о главных итогах периода пандемии, Евгений Абузов рассказал о цифровой трансформации Банка Уралсиб, которая стала очень успешным опытом внедрения новых моделей работы с бизнес-клиентами.

«От банка, который фокусировался на прямых продажах и все свои усилия направлял на непосредственное взаимодействие менеджера и клиента – мы перешли на омниканальность и цифровое взаимодействие, нашли свои эффективные модели привлечения клиентов и работы с ними, – рассказал спикер. – Сегодня две трети активных клиентов уже не ходят в банк, закрывая все насущные вопросы с помощью дистанционного обслуживания. Было немного страшно менять привычный канал продаж, однако пандемия не оставила выбора, и модель продаж изменилась очень сильно. Но мы поняли, что новой моделью большинство клиентов осталось довольно, и мы очень активно сейчас работаем над тем, чтобы перенести максимальное количество продуктов в дистанционный формат».

В Банке Уралсиб были перестроены и многие внутренние процессы, что значительно расширило возможности по обслуживанию клиентов малого бизнеса. «Мы изменили свои процессы, изменили процесс открытия расчетного счета — это был внутренний проект, который был затронул большое количество систем. Мы его закончили и сегодня это позволяет нам привлекать кратно большее число клиентов. Даже если мы вырастем в 3-4 раза, наши текущие технологии и запас ресурсов позволят обслуживать клиентов без каких-то проблем, емкости хватит», – отметил заместитель Председателя Правления.

Малый бизнес в 2021 году восстановился и спрос на кредиты и другие банковские продукты со стороны этого сегмента стал активно расти.

«Малый бизнес в целом восстановился и сохранил свой потенциал платежеспособности, судя по текущим показателям. Исходя из этой и других предпосылок мы решили наращивать свои кредитные портфели в этом сегменте. В 2021 году кредитование малого бизнеса у нас растет очень большими темпами, по сравнению с 2020 годом мы выросли на 70%, и, думаю, что текущий год мы завершим со 100%-ным ростом к предыдущему. Продажи комиссионных продуктов выросли на 20%», – сказал Евгений Абузов. Заместитель Председателя Правления банка также отметил большой спрос к лизингу, который расширяет доступ малого бизнеса к получению финансирования, гарантиям и другим продуктам.

Привлечение новых клиентов происходит за счет лучших условий и уникальных предложений. В работе с клиентами часто используется и персональный подход. «Уралсиб – универсальный, подстраивающийся под клиента банк. Это является в целом нашим важным конкурентным преимуществом. Мы пытаемся выстроить процессы таким образом, чтобы это приносило прибыль и нам, и нашим клиентам. Если получается мы понимаем, что это устойчивая долгосрочная модель», – резюмировал спикер.