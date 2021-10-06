Бизнес-завтрак на тему: «Импульсы развития городской среды» пройдет в Ханты-Мансийске

Югорское отделение Сбербанка 8 октября 2021 года на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума в Ханты-Мансийске проведет бизнес-завтрак на тему: «Импульсы развития городской среды». Экспертами мероприятия выступят специалисты из международной юридической фирмы Squire Patton Boggs.

В диалоге с бизнес-сообществом, властями муниципалитетов и Правительством региона Сбербанк планирует обсудить текущий статус развития рынка финансирования инфраструктурных инвестиций, драйверы развития городской инфраструктуры, практические аспекты реализации проектов ГЧП на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры, перспективы и ориентиры для рынка ГЧП в регионе и др.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Мы благодарим организаторов Югорского промышленно-инвестиционного форума за возможность провести деловое мероприятие Сбербанка. Подобная коллаборация - бизнеса региона и властей округа - ставит перед собой задачу проанализировать статус инвестиционной привлекательности региона, разъяснить нормативно-правовую базу для партнерства государства и бизнеса, определить основные драйверы развития городской среды в ХМАО для комфортной и благополучной жизни югорчан».

Более подробно с повесткой бизнес-завтрака Сбербанка можно ознакомиться на официальном сайте https://upif.ugraforum.ru/