Сотрудники «Россети Тюмень» доказали свое профмастерство

Высокое профмастерство — у энергетиков «Россети Тюмень»: такой вывод можно сделать по итогу межрегиональных соревнований по обслуживанию автоматизированных систем управления электрическими сетями. Состязания прошли в Ленинградской области, и команда «Россети Тюмень» получила наивысший балл по итогам прохождения 8 этапов. Персонально отмечены югорские энергетики Вячеслав Панин и Герман Никитин — они признаны лучшими специалистами РЗА и АСУТП соответственно.

Награды победителям во вторник вручил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров. Лучшей признана команда «Россети Тюмень». Серебряным призером стали энергетики из «МЭС Сибири». Бронзу получила команда «МЭС Востока».

Лучшими специалистами АСУТП признаны: Герман Никитин из команды «Россети Тюмень» (I место), Александр Куренев из «МЭС Востока» (II место) Евгений Иванов из «МЭС Сибири» (III место).

В индивидуальных зачетах первое место среди специалистов РЗА занял Вячеслав Панин (команда «Россети Тюмень»), второе – Михаил Митрофанов («Россети Волга»), третье – Артем Певзнер («Россети Ленэнерго»).

«Я очень рад победе в соревнованиях среди сильнейших энергетиков страны. Этапы были достаточно сложными. Большинство оборудования для нас было новым. Такого высокого результата мы добились благодаря слаженной командной работе и четкому распределению обязанностей. Для подготовки к соревнованиям силами всех филиалов «Россети Тюмень» был создан макет цифровой подстанции, что несомненно нам помогло в прохождении многих кейсов», – отметил ведущий инженер по РЗиА филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети Вячеслав Панин.

Первые межрегиональные соревнования персонала «Россети» по обслуживанию устройств релейной защиты (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) проходили в два этапа. Первый предполагал проверку теоретических знаний энергетиков в режиме видеоконференцсвязи, второй – решение практических задач на базе специального учебного комплекса. Всего в соревнованиях участвовала 21 команда, куда вошли представители всех дочерних компаний группы «Россети» и филиалов «Россети ФСК ЕЭС» со всей России.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.