В списке лучших дебетовых карт с кешбэком по итогам августа - ​карта «Прибыль»

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком в августе 2021 года, по версии портала Выберу.ру.

При составлении рейтинга аналитики портала Выберу.ру сравнили такие важные параметры карт, как категории начисления кешбэка, размер максимального кешбэка у партнеров банка, процент кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, стоимость обслуживания карты, получение дохода на остаток на счете карты. В рейтинге рассматривались крупнейшие банки России, входящие в Топ-50 по размеру активов в июле 2021 года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».