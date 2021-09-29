«Россети Тюмень» отремонтировали силовое оборудование на подстанции 110 кВ «КНС-16»

Комплексный ремонт силового оборудования завершился на подстанции 110 кВ «КНС-16»: питающий центр обеспечивает электроэнергией инфраструктуру крупнейшего в России месторождения нефти – Самотлорского. Работы проводила этим летом компания «Россети Тюмень» — на обеспечение высокого качества электроснабжения нефтяников энергокомпания направила порядка 4 млн рублей.

В процессе энергетики произвели капитальный ремонт маслоприемных чаш и оснований силовых трансформаторов. А в сентябре, в преддверии сезона максимальных нагрузок, специалисты провели техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования энергообъекта. Таким образом, компания «Россети Тюмень» завершила полный цикл работ по подготовке подстанции к осенне-зимнему периоду.

В результате проделанной работы энергетики повысили надежность электроснабжения Самотлорского месторождения, которое является седьмым по размеру в мире. За 56 лет эксплуатации на нём было пробурено более 20,8 тысяч скважин, добыто более 2,8 млрд тонн нефти и около 377 млрд м³ газа. Соотношение запасов углеводородов по отношению к текущей добыче Самотлорского месторождения составляет 47 лет.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.