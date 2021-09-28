Энергетики «Россети Тюмень» поучаствовали в стратегической сессии по развитию низкоуглеродной экономики

В работе стратегической сессии по развитию низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Югре приняли участие специалисты «Россети Тюмень». По итогам сессии был сделан вывод: компания готова обеспечить надежным электроснабжением сферу производства и логистики водородного сырья в Югре Такие выводы были сделаны руководством энергокомпании на стратегической сессии по развитию низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в ХМАО-Югре. Федеральные эксперты, представители окружного правительства, предприятий ТЭК и научного сообщества разрабатывали региональную концепцию перехода на «зеленые» технологии.

Стратегическая сессия по вопросам развития низкоуглеродной экономики в Югре прошла в Сургуте. В выработке решений по снижению углеродного следа и переходу на водородное топливо приняли участие представители окружных профильных ведомств, энергокомпаний, нефтегазодобывающего сектора, научного сообщества и федеральные эксперты. В режиме ВКС к работе сессии присоединились заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, представитель Российского энергетического агентства Минэнерго РФ – Олег Жданеев и заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев.

Делегация «Россети Тюмень» изучила и проанализировала возможное развитие логистических маршрутов водородного сырья в регионе. Новая для Югры сфера деятельности потребует применения «зеленых» технологий сбора углеводородных выбросов и их переработки. И. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Дмитрий Вялков отметил, что энергокомпания готова обеспечить высокотехнологичные производственные объекты электроснабжением. «Развитая система энергообъектов в регионе позволяет компании выдавать мощность во многих районах Ханты-Мансийского автономного округа. Современный мир находится на этапе перехода к использованию иных ресурсов в качестве источников энергии. Энергетическая отрасль может быть не только эффективной, но и безопасной для окружающей среды. Тюменский макрорегион имеет все необходимые ресурсы, чтобы стать драйвером трансформации», – добавил Дмитрий Вялков.

Проектные решения, предложенные компанией «Россети Тюмень» и другими участниками сессии, войдут в повестку главного пленарного заседания Югорского промышленно-инвестиционного форума, который пройдёт 7-8 октября в Ханты-Мансийске.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.