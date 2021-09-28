Как подобрать программу негосударственного пенсионного обеспечения?

Один из видов пенсионного обеспечения – негосударственное. НПФ предоставляют программы с разными условиями, как же подобрать подходящую?

У Ханты-Мансийского НПФ появился сайт – оформи.двепенсии.рф, где можно пройти тест из 3 вопросов. Он поможет определить подходящую пенсионную программу.

После прохождения теста будет предложено выбрать удобный способ связи, куда придут результаты опроса и подробности о подходящей пенсионной программе.

Всего в Ханты-Мансийском НПФ реализуется три программы: «Вторая пенсия для бюджетников», «Вторая пенсия для всех» и «Обязательное пенсионное страхование».