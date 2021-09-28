ТБ Лизинг профинансировал форвардер марки John Deer

ВТБ Лизинг профинансировал форвардер марки John Deer для лесозаготовительного предприятия «ЮграТрансКомпани». Техника стоимостью 38 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга сроком на 3 года. Поставщиком выступила компания «Трактородеталь», официальный дилер John Deer в регионе.

Деятельность «ЮграТрансКомпани» направлена на рациональное лесопользование и развитие лесопромышленного комплекса региона. Объём фактической заготовки древесины ежегодно достигает 50 тыс. кубометров. В парке предприятия уже работает крупнотоннажный грузовик Урал-4320, ранее профинансированный ВТБ Лизинг. Новая техника будет использоваться для лесозаготовительных работ в г.п. Зеленоборск Советского района ХМАО.

Форвардер John Deer 1210G характеризуется как машина, способная работать на лесозаготовительных площадях, имеющих значительные уклоны, неровности ландшафта и болотистые грунты. Расстояние транспортировки древесины - до 600 метров. Техника оснащена двигателем с увеличенной мощностью и крутящим моментом, эффективная трансмиссия позволяет повысить тяговое усилие. Машина универсальна и может использоваться как при сплошных, так и при выборочных рубках. Форвардер оснащен усиленной рамой с V–образной нижней частью, конструкция межрамного сочленения и рамного тормоза позволяет добиться высокой маневренности и проходимости. Система интеллектуального управления манипулятором обеспечивает минимальное время цикла за счет высокой плавности и точности при погрузке-разгрузке. Продвинутая система управления с функциями бортовой диагностики позволяет минимизировать простои и повысить производительность машины.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Сургуте. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Сургут, ул. Энергетиков 4, офис 310. Тел.: +7 (3462)58-05-50, 58-05-51.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.