ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть

С 27 сентября 2021 года по адресу проспект Ленина, 46 открылся офис Уральского банка реконструкции и развития. Отделение начало работать на месте ВУЗ-банка, клиенты которого также могут обращаться по привычному адресу. Оба банка с 2015 года являются единой финансовой группой.

УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Это крупнейший банк Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.

В отделении по адресу проспект Ленина, 46 проведен ребрендинг, обновлено оборудование, улучшена инфраструктура для клиентов. Все это будет способствовать росту качества обслуживания и бесперебойной работе всех сервисов. Как отмечает директор директор дивизиона Западная СибирьМихаил Дранник, офис получил более современное оснащение, расширился список банковских продуктов.

«В городе Тюмени финансовая группа УБРиР приняла решение развивать бренд Уральского банка реконструкции и развития. С 27 сентября на Ленина, 46 начало работать отделение УБРиР. Если у Вас открыт вклад в ВУЗ-банке или кредит, то все условия по действующим договорам сохраняются. Никаких действий предпринимать не нужно. А если есть вопросы, то приходите по привычному адресу на Ленина, 46. Не удивляйтесь новой вывеске: в Сургуте мы теперь работаем как УБРиР», — отмечает директор дивизиона Западная Сибирь Михаил Дранник.

Открытие офиса под брендом УБРиР упростит доступ клиентов к финансовым услугам не только в Сургуте, но и по всей стране — офисы УБРиР представлены в 46 регионах России. Кроме того, УБРиР обладает широкой сетью банкоматов по всей стране. На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.

Кроме того, клиентам банка станут доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все основные продукты банка можно оформить дистанционно, с помощью мобильного или интернет-банка, без визита в офис. Существует также возможность заказать бесплатную доставку карты банка в любое удобное время и место: в офис или домой.

Телефон горячей линии ВУЗ-банка:8-800-700-2-700.