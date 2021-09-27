Ипотека от СНГБ по выгодной ставке на квартиры в новых жилых комплексах в Сургуте

Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Северные Строительные Технологии» и Сургутнефтегазбанка – ипотека по выгодной ставке на квартиры в новых жилых комплексах в Сургуте.

Приходите в офис СНГБ в ТРЦ «СИТИ-МОЛЛ» 2 октября с 11-00 до 14-00, выберите квартиру в новом доме и подайте ипотечную заявку в один день.

«Severin» — новый дом с северным характером, стойкость характера дома выражается в проверенных технических решениях, продуманных планировках, богатство природы — в дизайнерском оформлении подъездов и собственном мини-парке во дворе, а теплота людей севера — в решениях благоустройства придомовой территории.

«Азбука» и «Клюква» — это шестнадцатиэтажные кирпично-монолитные дома с квартирами студийного формата. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция. Площадь квартир от 36 м².

«Булгаков» — непревзойденная классика в дуэте с признанными технологиями – видеонаблюдение, приватный двор, архитектурная подсветка дома, французские балкончики, а также авторский дизайн парадных.

Все проекты компании имеют следующие преимущества:

закрытая территория двора без машин и посторонних людей;

видеонаблюдение;

дизайнерское оформление подъездов;

игровые комплексы по возрастам;

благоустроенная территория.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 7,44% годовых, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 5,89% годовых или в ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,9% годовых.

В СНГБ Онлайн доступен сервис подачи ипотечных заявок (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).