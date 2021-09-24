Вы особенные квартиры продаёте? Да, ещё и показываем.

В Сургуте есть застройщик, который проектирует особенные квартиры в каждом доме. Это Брусника . Такой подход помогает компании создавать насыщенную, интересную жилую среду и предлагать в рамках одной локации более сотни планировок, подходящих и молодым одиночкам, и парам без детей, и семьям, состоящим из нескольких поколений.

Дуплексы и квартиры с панорамными окнами строят в обычных районах Сургута. Рассказываем где именно.

Первые этажи занимают квартиры с террасами, отдельным входом и антресолью. Последние ー пентхаусы и дуплексы с кухнями на крыше и панорамными окнами. На средних этажах Брусника проектирует условно типовое жильё. Условно потому, что в нём есть мастер-спальни, гардеробные, ванные с окном, французские балконы и лоджии. При разработке планировок архитекторы выстраивают ежедневные маршруты жителей и продумывают варианты использования помещений.

Разные квартиры внутри одного дома — это сотни различных жизненных сценариев, людей, историй. Их объединение ведет к созданию насыщенной, интересной среды и новых неформальных связей.

Квартал «Новин» в Сургуте. Дом 8

Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи»:

— Запросы покупателей стремительно эволюционируют, мы можем судить об этом, анализируя поток клиентов, выбирающих новостройки. Ещё несколько лет назад основной акцент они делали на площади квартиры, теперь — на ее функциональности. Все меньше людей готовы приобретать типовые варианты, выбор смещается в сторону оригинальных планировочных и архитектурных решений. Подобный тренд на рынке жилой недвижимости продолжит набирать обороты.

Двухуровневая квартира. Пример интерьера

Среди покупателей жилья в Сургуте на первом месте по популярности двухуровневые квартиры с террасами . Такие планировки есть в квартале «Новин» . Это квартиры в два этажа, которые соединены лестницей. Они спроектированы на первых и последних этажах дома. Особенности — второй свет в кухне-гостиной и выход на террасу. Первый этаж устроен как гостевое пространство, второй предназначен для хозяев квартиры. Много разнообразных подсобных помещений: кладовых, гардеробных, постирочных. Терраса расширяет пространство жилья, даёт возможности для разнообразного досуга и повышает комфорт проживания. Здесь можно организовать площадку для детских игр, обустроить места отдыха или выгуливать питомца. Зимой на террасах ставят новогодние ели и делают горки для катаний, дети лепят снеговиков и играют в снежки. Терраса позволяет проводить время на свежем воздухе, не покидая квартиру.

Дом «Гудзон». Квартира с террасой

Ключевая особенность двухуровневых квартир — чёткое разделение функций между уровнями и создание оптимального сценария движения человека, так как перемещение происходит уже не в плоской (как в обычной квартире), а в объёмной системе координат. Площадь двухуровневых квартир обычно составляет 100 и более квадратных метров. У такой планировки — много преимуществ для жизни семьи: бытовые комнаты располагаются на верхнем этаже, а нижний считается парадным — тут можно принимать гостей, не нарушая распорядок дня всех членов семьи.

Квартира с панорамными окнами и террасой. Пример интерьера

На втором месте - квартиры с панорамным остеклением . Это сплошное остекление от пола до потолка, от стены до стены. Такое решение часто используется в видовых квартирах. Большие окна - это пространство, комфорт, свет и лёгкость. Это возможность быть ближе к природе и городу, находясь в тёплом и уютном месте. Панорамное остекление делает интерьер стильным и современным. Обилие солнечного света визуально увеличивает помещения квартиры. Такие квартиры (всего четыре!) ещё остались в доме «Гудзон» рядом с парком «За Саймой».

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