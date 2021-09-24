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​ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть

Отделение ВУЗ-банка в Сургуте начнет работу под брендом УБРиР

​ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть
Фото: УБРиР

С 27 сентября 2021 года на месте отделения ВУЗ-банка в Сургуте по адресу проспект Ленина, 46 откроется офис УБРиР (оба банка входят в одну финансовую группу). Клиенты ВУЗ-банка могут обращаться по привычному адресу, все договоры с банком продолжат действовать.

Оба банка с 2015 года являются единой финансовой группой. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Это крупнейший банк Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.

До 27 сентября в отделении на проспекте Ленина, 46 будет проведен ребрендинг, обновлено оборудование, улучшена инфраструктура для клиентов. Все это будет способствовать росту качества обслуживания и бесперебойной работе всех сервисов. Ребрендинг отделения проходит в рамках программы по финансовому оздоровлению ВУЗ-банка, рассчитанной до 2025 года.

Как отмечает директор дивизиона Западная Сибирь Михаил Дранник, офис получит более современное оснащение, расширится список банковских продуктов, при этом клиенты ВУЗ-банка могут обращаться в это же отделение.

«Привычный для клиентов ВУЗ-банка адрес обслуживания остается, все договоры продолжают действовать. Если у Вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. По окончанию срока действия договора Вы сможете перейти на обслуживание в УБРиР. У банков единая IT-платформа, идентичные бизнес-процессы, одинаковые подходы к качеству сервиса. Сегодня операционная деятельность ВУЗ-банка является частью операционной деятельности УБРиР. По желанию, клиенты ВУЗ-банка смогут получить доступ к более широкой продуктовой линейке УБРиР, в том числе к специальным предложениям банка для лояльных клиентов», — отмечает директор дивизиона Западная Сибирь Михаил Дранник.

С этого дня Уральский банк реконструкции и развития будет представлен в Сургуте двумя отделениями. Открытие офиса под брендом УБРиР упростит доступ клиентов к финансовым услугам не только в Сургуте, но и по всей стране — офисы УБРиР представлены в 46 регионах России. Кроме того, УБРиР обладает широкой сетью банкоматов по всей стране. На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.

Клиентам банка доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все основные продукты банка можно оформить дистанционно, с помощью мобильного или интернет-банка, без визита в офис. Существует также возможность заказать бесплатную доставку карты банка в любое удобное время и место: в офис или домой.

Телефон горячей линии ВУЗ-банка:8-800-700-2-700.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 132, комментариев: 0
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