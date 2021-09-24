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​Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии 2021 года

За первое полугодие 2021 Банк Уралсиб выдал 6,5 тыс. кредитов

​Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии 2021 года
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга по объему портфеля ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2021 года (11 место). Всего за 1 полугодие банк выдал 6,5 тысячи кредитов на общую сумму 22,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд рублей. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 11:54, просмотров: 108, комментариев: 0
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