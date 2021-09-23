Энергетики из «Россетей Тюмень» встретились с первокурсниками в Нефтеюганске

Встречу с первокурсниками Индустриального института Югорского госуниверситета в Нефтеюганске провели накануне специалисты «Россети Тюмень». Они рассказали 50 студентам о ключевых компетенциях современного энергетика, актуальных для отрасли специализациях и мерах поддержки перспективных студентов профильных учебных заведений.

Во встрече участвовал начальник Правдинского района электрических сетей нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» Олег Бережанский: он познакомил первокурсников с особенностями функционирования предприятия и поделился собственным уникальным, почти 30-летним опытом работы в энергетике. «Важно, чтобы студенты уже сегодня осознали ответственность и сложность выбранной профессии, ее значимость для общества в целом и нашего нефтегазодобывающего региона в частности. И приложили максимум усилий для успешного освоения теории. Мы же в свою очередь, как старшие наставники, готовы содействовать практической подготовке будущих коллег», – комментирует Олег Бережанский.

Именные стипендии, оплачиваемая производственная практика и работа в студенческом отряде «Энергетик» – об основных программах «Россети Тюмень», направленных на привлечение перспективных молодых кадров, рассказала начальник отдела по управлению персоналом нефтеюганского филиала Татьяна Иванова. Студентов особенно заинтересовала практическая сторона вопроса: требования к кандидатам в стипендиаты, условия прохождения производственной практики.

«Первокурсники – это вчерашние школьники. Они ещё не в полной мере представляют специфику будущей профессии. И такое общение с экспертами отрасли полезно тем, что помогает сформировать чёткое понимание современной электроэнергетики, получить квалифицированные ответы на интересующие вопросы из первых уст. И возможно уже с первых дней студенчества начать планировать собственную карьеру», – отметила Ольга Селютина, заместитель директора по учебно-производственной работе Индустриального института Югорского государственного университета.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.