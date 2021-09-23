Теперь клиенты Сбербанка могут сократить свои единовременные расходы перед ипотечной сделкой. Сделать это можно с помощью многоцелевого кредита. В сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке и с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья можно включить не только сумму самой ипотеки, но и оплату дополнительных сервисов — юридической проверки, электронной регистрации, безопасных расчетов, а также агентское вознаграждение риелтора и страхование жизни в СК «Сбербанк страхование».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Покупка недвижимости — всегда большая финансовая нагрузка на семейный бюджет. Возможность включения дополнительных расходов в один кредит делает приобретение нового жилья более доступным и удобным. Югорчане активно пользуются ипотекой. С начала года Сбербанк выдал в ХМАО около 14 000 ипотечных займов на общую сумму 40 млрд рублей».

Воспользоваться многоцелевым кредитом могут и клиенты с правом на получение материнского или семейного капитала. Они могут оплатить часть стоимости приобретаемой квартиры при условии перечисления денег непосредственно продавцу, а также основной долг с процентами по полученному многоцелевому кредиту. Сбер сохраняет возможность получить налоговый вычет по такому кредиту. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости. Оформить многоцелевой кредит можно сразу при подаче заявки на ипотеку.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.