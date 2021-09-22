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​Клиенты ВТБ в Югре получили по программе «семейной ипотеки» более 1 млрд рублей

Заемщики ВТБ в ХМАО оформили в рамках «семейной ипотеки» 360 кредитов

​Клиенты ВТБ в Югре получили по программе «семейной ипотеки» более 1 млрд рублей
Фото: ВТБ

Заемщики банка в Ханты-Мансийском автономном округе оформили в рамках «семейной ипотеки» 360 кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. В целом по стране ВТБ выдал по ней уже около 75 млрд рублей, причем только в этом году – более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей.

С момента расширения условий «семейной ипотеки» для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки на семей с детьми являются Москва и область (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Башкортостан (2,2 млрд).

«По итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы – это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на «семейную ипотеку» в четвертом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе – семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной», – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

ВТБ первым среди российских банков стал принимать заявки по «семейной ипотеки» после модернизации с 1 июля 2021 г. Ставка по кредиту на покупку или рефинансирование в рамках программы составляет 5%, максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн – в остальных регионах. К 2023 г. ВТБ планирует довести объем сделок по ней до 200 млрд рублей.

В рамках ипотеки с господдержкой, которая была запущена в апреле 2020 г., ВТБ выдал своим клиентам уже 110 тысяч кредитов на 360 млрд рублей. В прошлом году заемщики оформили по ней почти 200 млрд рублей ипотеки, в этом – около 160 млрд. По мнению аналитиков ВТБ, спрос на программу будет частично компенсирован «семейной ипотекой».

«После корректировки условий госпрограммы интерес заемщиков сместился в сторону «семейной ипотеки». Мы уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме, он будет дополнительно увеличен. Льготная ипотека повышает доступность кредитов для населения, уже доказала свою эффективность и должна быть реализована до фактического окончания ее срока», – добавляет Евгений Дячкин.

В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, за 8 месяцев российские банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей. Банк прогнозирует, что к концу года объем продаж на рынке может впервые достигнуть 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента - за январь-август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 млрд рублей.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 164, комментариев: 0
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