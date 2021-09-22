Новый взгляд на кроссовер: стильное и эффектное сочетание динамики и мощи купе с комфортом автомобиля на каждый день;

Каждая поездка — способ заявить о себе: благодаря эффектным дизайнерским решениям Audi Q5 Sportback выглядит динамично, уверенно, броско;

Прогрессивный и запоминающийся: передовая цифровая концепция управления, задние OLED фонари с особой цифровой подписью, самые современные системы безопасности и комфорта;

Неизменно яркие ощущения от вождения: технологии MHEV и quattro ultra для двигателя 45 TFSI (2.0 л, 249 л. с.); постоянный полный привод quattro с опциональным спортивным дифференциалом для двигателя 45 TDI (3.0 л, 249 л. с.);

Новый Audi Q5 Sportback доступен для заказа по цене от 4 790 500 рублей.

Audi Россия объявляет о старте приема заказов на новый Audi Q5 Sportback. Динамичные линии купе-кроссовера Audi Q5 Sportback безошибочно указывают на спортивный характер автомобиля. Цифровая концепция управления гарантирует безупречный уровень комфорта в повседневных поездках. Прогрессивные технологии освещения с применением органических светодиодов (OLED) позволяют создавать совершенно новые сценарии освещения. Новый Audi Q5 Sportback предлагается с двумя высокоэффективными двигателями на выбор: бензиновым 2.0 TFSI quattro (249 л. с.) и дизельным 3.0 TDI quattro (249 л. с.).

Новый взгляд на кроссовер

Audi Q5 Sportback никого не оставит равнодушным благодаря харизматичной внешности, характерной для семейства моделей Q от Audi. По бокам от восьмиугольной решетки радиатора Singleframe располагаются большие воздухозаборники. Фары с выразительным рисунком дневных ходовых огней созданы на основе светодиодной технологии, а в качествеопции предлагаются матричные светодиодные фары Matrix LED. Непрерывная элегантная плечевая линия визуально подчеркивает колесные арки и указывает на наличие полного привода quattro. Рельефные выштамповки на порогах указывают на сильный характер купе-кроссовера. Узкая полоса остекления отличается более сильным наклоном, благодаря этому третье боковое окно резко сужается в задней части кузова. Наклоненное заднее стекло и приподнятый бампер придают Audi Q5 Sportback еще более уверенный и динамичный вид.

Audi Q5 Sportback на 7 миллиметров длиннее родственной модели Audi Q5, длина купе-кроссовера составляет 4,69 м. Высота и ширина кузова идентичны Audi Q5, а коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,30. Благодаря удлиненной колесной базе 2,82 м в автомобиле достаточно свободного пространства.

Объем багажного отсека Audi Q5 Sportback составляет 510 литров. При сложенном заднем сиденье он увеличивается до 1480 литров при условии загрузки до крыши. В качестве опции для новейшей модели из семейства Audi Q5 предлагаются настраиваемые задние сиденья, спинки которых разделены на три сегмента с возможностью продольной регулировки и регулируемым наклоном спинок. При необходимости их можно сдвинуть вперед, увеличив базовый объем багажного отсека с 510 до максимальных 570 литров в зависимости от положения спинки. Отведенные назад сиденья обеспечивают повышенный уровень комфорта для пассажиров. Новый Audi Q5 Sportback предлагает множество других продуманных решений, таких как входящий в стандартную комплектацию электропривод крышки багажника, опциональное сенсорное управление дверью багажника и регулирование высоты автомобиля через опциональную адаптивную пневматическую подвеску.

Горизонтальные элементы интерьера нового купе-кроссовера подчеркивают ощущение простора и легкости. Для управления, вывода данных и развлечения в Audi Q5 Sportback используется та же новая цифровая концепция, что и в обновленном Audi Q5. Центральный сенсорный дисплей системы MMI с диагональю 10,1" входит в стандартное оснащение Audi Q5 Sportback. Горизонтальная структура меню отличается исключительной простотой, а поиск можно осуществлять при помощи свободного ввода текста. Дополнительно для заказа доступна цифровая приборная панель Audi virtual cockpit plus — дисплей высокого разрешения с диагональю 12,3" и тремя вариантами графической схемы. В качестве опции также предлагается проекционный дисплей.

Блистательный прогресс: цифровая технология с органическими светодиодами для задних фонарей

В качестве опции Audi предлагает задние фонари на основе инновационной цифровой технологии с органическими светодиодами (OLED). Каждый из фонарей состоит из трех светодиодных модулей по шесть сегментов в каждом. OLED-элементы красного цвета излучают однородный свет, однако их разделение позволяет управлять сегментами по-отдельности, создавая различные световые комбинации. Для новой модели предлагаются три вида задних фонарей с разным световым рисунком. В каждом из них предусмотрены сценарии динамичной анимированной подсветки, которые активируются при возвращении домой и отъезде из дома. При выборе режима dynamic в системе Audi drive select отображается дополнительная спортивная световая графика. При приближении другого автомобиля к неподвижному Audi Q5 Sportback сзади на расстояние менее двух метров все OLED-сегменты загораются, предупреждая о сближении.

Стремительное ускорение

Новый Audi Q5 Sportback – харизматичный SUV марки с четырьмя кольцами, который предлагает клиентам идеальное сочетание производительных двигателей и полного привода quattro. Для купе-кроссовера предлагается два высокоэффективных двигателя на выбор – бензиновый 45 TFSI и дизельный 45 TDI.

Производительный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 2.0 TFSI с технологией MHEV развивает мощность 249 л. с. и 370 Нм крутящего момента и обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,3 с. Инновационная гибридная технология MHEV способствует снижению расхода топлива и гарантирует высокий уровень комфорта. Версия 45 TFSI предлагается с полным приводом quattro ultra и 7-ступенчатой коробкой передач S tronic.

Дизельный двигатель 3.0 TDI развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Audi Q5 Sportback 45 TDI преодолевает отметку 100 км/ч всего за 6,2 с. Автомобиль оснащается постоянным полным приводом quattro (спортивный дифференциал доступен опционально) и 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic.

Отлично сбалансированная ходовая часть – сильная сторона нового Audi Q5 Sportback. Клиентам доступно четыре варианта подвески на выбор: стандартная подвеска, спортивная подвеска, подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов и адаптивная пневматическая подвеска, которая обеспечивает оптимальный баланс между комфортными и спортивными настройками благодаря непрерывному регулированию демпфирования.

Система выбора режима движения Audi drive select входит в список стандартного оборудования. Водитель может выбирать до пяти режимов движения, включая режим погрузки в багажник, при активации которого задняя часть автомобиля опускается на 55 мм. Audi Q5 Sportback стандартно предлагается с 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Для заказа доступны диски размером до 20 дюймов.

В стандартном оснащении прогрессивный купе-кроссовер Audi Q5 Sportback предлагает широчайший набор оборудования, среди которого:

19-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц V»;

Система Audi drive select;

Светодиодные фары и светодиодные задние фонари;

Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом;

Комбинированная обивка сидений кожей/искусственной кожей mono.pur 550;

Обогрев передних сидений (три режима);

Электрическая регулировка передних сидений;

Серебристые Micrometallic декоративные вставки;

Декоративные накладки контрастного черного матового цвета;

Многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы»;

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона;

MMI Radio plus;

Audi sound system с 10 динамиками;

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади;

Камера заднего вида;

Круиз-контроль;

Электропривод крышки багажника и многое другое.

Для модели также предлагается широкий выбор опционального оснащения, среди которого: светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, задние фонари OLED с органическими светодиодами и особым росчерком задних габаритных огней, панорамная крыша, спортивные передние сиденья, MMI Navigation plus с MMI touch, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, пакеты ассистирующий систем «Парковка», «Город» и «Путешествие», пакет контурного освещения салона и многое другое.

Прогрессивный купе-кроссовер Audi Q5 Sportback доступен для заказа по цене от 4 790 500 рублей.