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​АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию резервуар после техперевооружения в ХМАО-Югре

АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение РВСП

​АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию резервуар после техперевооружения в ХМАО-Югре
Фото: Транснефть – Сибирь

АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию резервуар для хранения нефти с понтоном (РВСП) объемом 10 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

Реконструкция резервуара диаметром 34 метра и высотой 12 метров проводилась с декабря прошлого года. В процессе технического перевооружения выполнена частичная замена металлоконструкций, в том числе специалисты полностью заменили днище и первый пояс, а также выполнили локальный ремонт стенки и кровли резервуара. Для этого было использовано свыше 85 тонн металлоконструкций.

Кроме того, выполнены ремонт кольцевого фундамента емкости, алюминиевого понтона, замена запорной арматуры приемо-раздаточного патрубка, а также смонтирована система компенсации нагрузок. Специалисты полностью заменили технологические трубопроводы и трубопроводы системы пожаротушения резервуара. Проведено благоустройство каре и прилегающей территории с асфальтированием технологических проездов.

Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуара. В строительно-монтажных работах было задействовано до 60 работников различных специальностей и более 10 единиц спецтехники. После успешного проведения комплексного опробования резервуар введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Реконструкция резервуара проведена с целью повышения надежной эксплуатации производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 173, комментариев: 0
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