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​«Россети Тюмень» стали лауреатами международного конкурса разработок для освоения Арктики

Проекты «Россети Тюмень» стали призерами международного конкурса, посвященного освоению Арктики

​«Россети Тюмень» стали лауреатами международного конкурса разработок для освоения Арктики
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» представила проекты на Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа — и стала лауреатом. Первое и второе места заняли проекты по цифровому контролю электроснабжения и повышению экологической безопасности энергообъектов.

Они стали лучшими среди 60 работ, направленных на конкурс. Конкуренцию «Россети Тюмень» составили «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», ведущие федеральные НИИ, инжиниринговые и логистические компании. Экспертное жюри оценивало новизну, технологическую уникальность и экономическую эффективность работ. Победу в конкурсе одержали два проекта энергокомпании, направленные на повышение эффективности управления электросетевым комплексом, в том числе в условиях русской Арктики.

«Россети Тюмень» придерживаются практики разработки и применения в работе инновационных решений и технологий. Поэтому, уже традиционно, компания попадает в число лучших. В 2020 году победу в международном конкурсе одержали также два проекта энергетиков. Наивысшие оценки получили решения, направленные на совершенствование системы менеджмента и повышение надежности функционирования энергооборудования.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 17:55, просмотров: 166, комментариев: 0
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