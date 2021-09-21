Энергетики «Россети Тюмень» участвуют в конкурсе профмастерства

Второй этап Всероссийских соревнований профессионального мастерства группы компаний «Россети» среди персонала по обслуживанию устройств релейной защиты (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) стартовал в Санкт-Петербурге. В нем участвует 21 команда со всей страны, в том числе и сотрудники «Россети Тюмень» — Азат Бикинин, Максим Самойлов, Вячеслав Панин и Герман Никитин.

Цель соревнований, которые идут более недели — с 20 по 29 сентября, — оценка технического уровня персонала, проверка готовности энергетиков работать в условиях цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и повышение квалификации. Лучшие отечественные специалисты по обслуживанию РЗА и АСУ ТП будут определены по итогам прохождения 5 этапов. В финальную часть прошли победители первого этапа, который проводился дистанционно. Участники вели мониторинг и анализ технологических нарушений и работы устройств РЗА, а также удалённую диагностику и устранение неисправностей АСУ ТП. Тюменские энергетики продемонстрировали достойные результаты и имеют высокие шансы на победу в соревнованиях профмастерства.

Второй этап предполагает практические задачи. Участники соревнований продемонстрируют навыки быстрого устранения неисправности и обслуживания АСУ ТП и РЗА, взаимодействие бригад при восстановлении работоспособности автоматизированных систем в электросетях. Для этого на площадке учебного комплекса «Россети Ленэнерго» собрана единственная в России модель высокоавтоматизированной подстанции на базе типовых решений с современными устройствами РЗА, отечественными АСУ ТП и коммуникационным оборудованием.

По результатам состязаний будет определен «Лучший по профессии» – победителем в каждой номинации станет участник, получивший наибольшее количество баллов от судейской комиссии. Они представят Россию на международных соревнованиях стран-членов СНГ.

Ранее Минэнерго России отмечена рациональность применения типовых решений Группы «Россети» по РЗА ЛЭП и оборудования подстанций элетросетевого комплекса, а также целесообразность разработки на их основах национальных стандартов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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