1С:Касса – удобный и функциональный сервис

Современные облачные сервисы значительно упростили работу начинающим предпринимателям. Благодаря новым IT-решениям вы можете сфокусироваться на развитии своего дела, не тратя время на бумажную волокиту. Простота, скорость и удобство – это залог успешного бизнеса!

Онлайн бухгалтерия от 1С обеспечит удобные и своевременные расчеты налогов, взносов и заработной планы, управление финансами и товарами, а также формирование отчетности для анализа бизнеса.

Преимущества сервиса:

Все данные в защищенном «облаке»

Вы приобретаете только те услуги, которые Вам необходимы

Доступ к сервису из любого места, где есть интернет

Поддержка профессиональных бухгалтеров

Бесплатный перенос существующих баз клиента в «облако»

Стоимость зависит от активности бизнеса, при отсутствии оборотов оплачивается минимальная цена

1С:Касса – это удобный и функциональный сервис с возможностью настройки маркировки товаров, подключения курьеров, работы с интернет-заказами и многое другое!

Сайт партнера sb-service.softbalance.ru

При подключении услуг через СНГБ Вы получите скидку 10% на бухгалтерское обслуживание и 30% на 1С:Кассу, а первый месяц - бесплатно!

https://www.sngb.ru/business-services/1c-services