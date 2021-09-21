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​Облачная бухгалтерия для малого бизнеса: первый месяц бесплатно!

1С:Касса – удобный и функциональный сервис

​Облачная бухгалтерия для малого бизнеса: первый месяц бесплатно!
Фото: 1с

Современные облачные сервисы значительно упростили работу начинающим предпринимателям. Благодаря новым IT-решениям вы можете сфокусироваться на развитии своего дела, не тратя время на бумажную волокиту. Простота, скорость и удобство – это залог успешного бизнеса!

Онлайн бухгалтерия от 1С обеспечит удобные и своевременные расчеты налогов, взносов и заработной планы, управление финансами и товарами, а также формирование отчетности для анализа бизнеса.

Преимущества сервиса:

  • Все данные в защищенном «облаке»
  • Вы приобретаете только те услуги, которые Вам необходимы
  • Доступ к сервису из любого места, где есть интернет
  • Поддержка профессиональных бухгалтеров
  • Бесплатный перенос существующих баз клиента в «облако»
  • Стоимость зависит от активности бизнеса, при отсутствии оборотов оплачивается минимальная цена

1С:Касса – это удобный и функциональный сервис с возможностью настройки маркировки товаров, подключения курьеров, работы с интернет-заказами и многое другое!

Сайт партнера sb-service.softbalance.ru

При подключении услуг через СНГБ Вы получите скидку 10% на бухгалтерское обслуживание и 30% на 1С:Кассу, а первый месяц - бесплатно!

https://www.sngb.ru/business-services/1c-services


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Сегодня в 14:55, просмотров: 136, комментариев: 0
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