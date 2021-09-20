Юридические лица – клиенты СНГБ получили возможность заправлять корпоративный транспорт через мобильное приложение на 7000 АЗС по всей стране.

Сервис Benzuber для бизнеса предлагает заправку транспорта без топливных карт, походов в офис и заключений договоров.

Перечень крупных АЗС включает в себя Газпромнефть, Shell, Татнефть, Таиф-НК, Новатэк, Перекресток Ойл, Газойл НСК, более 340 брендов.

Клиенты СНГБ смогут оплачивать бензин онлайн. Приложение подскажет водителю о ближайшей заправке по маршруту, активирует колонку и спишет со счета ровно столько, сколько было залито в бак. В Вашем личном кабинете автоматически сформируется вся первичная документация и история заправок. Вы можете установить лимиты и тип необходимого топлива за пару кликов, все изменения вносятся онлайн. Отчет о месте, времени и объеме заправки находится в Вашем личном кабинете, как и вся сформированная первичная документация.

Работать с водителями станет проще. С автоматизацией контроля за заправками водителей учет топлива не будет отнимать у Вас время и силы, а каждый из водителей сэкономит до 4 часов в месяц рабочего времени.

Сайт партнера lk.benzuber.ru

Дополнительную информации о работе сервиса можно узнать по телефонам: + 7 (921) 188-63-12, +7 (812) 600-48-84.



Подробнее https://www.sngb.ru/benzuber