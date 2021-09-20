Сервисы Ханты-Мансийского НПФ доступны на сайте hmnpf.ru или в мобильном приложении

Дистанционные сервисы подтвердили свое удобство и востребованность, теперь онлайн-обслуживание – новая реальность.

За 2021 год в фонд поступило уже более 5,5 тысяч онлайн-обращений на выдачу справок, заявлений и изменение персональных данных в «Личном кабинете». В прошлом году таких заявок было более 4000.

«Позаботиться о своём благополучии на пенсии должно быть также легко, как оплатить мобильную связь или отправить перевод, – говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова. – Благодаря цифровизации взаимодействие клиентов с фондом становится простым и комфортным».

На сайте фонда можно: рассчитать свою будущую пенсию, заключить договор онлайн, заказать и получить справку, заказать дубликат договора, получать кешбэк на свой пенсионный счет за интернет-покупки, изменить реквизиты и назначить пенсию.

В этом году обновилось мобильное приложение Ханты-Мансийского НПФ. Появился чат, справки и кешбэк, которые раньше были доступны только на сайте hmnpf.ru.