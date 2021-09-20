По итогам 2 квартала 2021 года ХМАО показал прирост доли безналичных платежей

По итогам 2 квартала 2021 года Ханты-Мансийский автономный округ-Югра показал прирост доли безналичных платежей на 6,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Жители региона активно используют сервисы онлайн оплаты и покупки в интернет-магазинах, все чаще совершают регулярные платежи, не выходя из дома с помощью сервиса Сбербанк онлайн. Такие данные приводит СберИндекс - аналитический портал Сбербанка, где представлены несколько ключевых индексов, сформированных на основе обезличенных данных.

Так, более 60% югорчан платят за услуги ЖКХ через сервис Сбербанк онлайн, 30% из них пользуются быстрой оплатой с помощью QR-кода, расположенного на квитанции, 50% выбирают сервис поиска задолженности по домашнему адресу. С помощью услуги «Автоплатеж» жители региона c начала 2021 года перевели за указанные услуги 365 млн рублей. «Автоплатеж» позволяет в один клик оплатить счет без посещения офиса банка или образовательного учреждения. Клиенты Сбербанка могут подключить эту услугу бесплатно в своем личном кабинете в веб-версии Сбербанк Онлайн, мобильном приложении, в офисе банка или с помощью устройств самообслуживания.

В сегменте образования популярны сервисы оплаты школьного питания и родительской платы за детский сад и дополнительное образование. Более половины родителей Югры платят за эти услуги через Сбербанк онлайн. В большинстве городов региона оплата принимается без комиссии с плательщика.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Онлайн-платежи экономят время. Радует, что югорчане все чаще отдают предпочтение сервисам Сбербанка, с каждым годом мы видим положительную динамику. Особенно важно, что в сложившейся эпидситуации оплата онлайн позволяет минимизировать визит в офисы банка и контакт с наличными деньгами».