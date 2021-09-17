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​«Россети Тюмень» отремонтировали подстанцию, питающую объекты «Роснефти» в Югре

Энергетики отремонтировали подстанцию, важную для нефтяников

​«Россети Тюмень» отремонтировали подстанцию, питающую объекты «Роснефти» в Югре
Фото: Россети Тюмень

Работы на подстанции 110 кВ КНС-5 завершены: сотрудники «Россети Тюмень» отремонтировали объект, который питает объекты предприятия «РН-Няганьнефтегаз». За четыре недели энергетики заменили 96 опорно-стержневых изоляторов.

Опорно-стержневая изоляция является ключевым элементом такого оборудования подстанции, как разъединитель. Взамен отслуживших нормативный срок эксплуатации изоляторов специалисты компании установили современные отечественные аналоги. Они отличаются надежностью, повышенной прочностью, адаптированностью к суровым климатическим условиям и резким перепадам температур. На замену изоляторов на ПС 110 кВ «КНС-5» компания «Россети Тюмень» направила порядка 1,3 млн рублей.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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Сегодня в 14:48, просмотров: 153, комментариев: 0
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