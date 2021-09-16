Энергетики поучаствовали в создании оригинальных игрушек

Уникальный мастер-класс по созданию специальных игрушек для детей, родившихся раньше срока, прошло в Нягани: мероприятие организовало международное движение «28 петель». Под руководством опытных мастеров игрушки-комфортеры изготовили энергетики — сотрудники «Россети Тюмень». В конце сентября они отправятся в перинатальные центры ЯНАО и Югры.

Филиал международного благотворительного клуба «28 петель» был открыт в Нягани в июне прошлого года. Его члены бесплатно вяжут комплекты, необходимые для вспомогательной терапии малюток, рожденных с экстремально низким весом. За время существования клуба, в перинатальные центры Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя волонтеры направили более 2 тысяч изделий: носочки, шапочки, массажные коврики и игрушки. Вклад в благое дело на этот раз внесли и специалисты «Россети Тюмень». Во время мастер-класса активисты филиала «Энергокомплекс» изготовили осьминожек – специальные игрушки-комфортеры, щупальца которых заменяют малышам пуповину. Через две недели подарки в количестве 90 комплектов отправятся к ребятишкам, поспешившим появиться на свет.

Стоит отметить, что благодаря неравнодушным работникам энергокомпании пополнились и «шерстяные» запасы членов клуба «28 петель». Энергетики принесли презент в виде 40 мотков стопроцентной шерсти. Вещи из такой пряжи согревают малышей, а ее умеренная колючесть помогает массировать и тонизировать кожу. Но самое главное – шерстяная пряжа не дает впадать в глубокий сон, чтобы детки не забывали дышать. Из подаренных клубков волонтеры смогут изготовить еще порядка тридцати комплектов вещей.

«Недоношенным, к сожалению, в нашей стране рождается каждый десятый ребенок. Шерстяную одежду крошечного размера невозможно купить в магазине, ее можно только связать. Добрый феи клуба «28 петель» делают это на безвозмездной основе, но далеко не каждая имеет возможность покупать пряжу. Подарок от работников «Россети Тюмень» – это ценный вклад в благородное дело. Вдвойне приятнее от того, что специалистки компании присоединились непосредственно к мероприятию. Среди энергетиков, как оказалось, тоже есть мастерицы», — прокомментировала Ольга Помелова, координатор филиала международного клуба «28 петель» в Нягани.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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