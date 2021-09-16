Выбираем планировку новой квартиры

Допустим, вы решили купить квартиру. По месторасположению, концепции и решениям вам отлично подходит квартал «Булгаков» , что строится в 30 микрорайоне Сургута. Осталось только выбрать планировку.

К примеру, в вашей семье двое детей разного пола, поэтому им необходимы отдельные комнаты. В этом случает привлекательным будет вариант студии с тремя спальнями площадью 87,37 м².

Большая кухня-гостиная создана для теплых семейных вечеров. Вместительная гардеробная - для хранения всех модных образов семьи. Планировка позволяет создать личное пространство для каждого и место для отдыха вместе. На лоджии можно организовать домашний офис или оранжерею. А на французском балкончике расположить вьющиеся растения, которые станут достойным украшением.

А ещё в этой квартире окна выходят на две стороны. Потому она и называется «квартира-книга». Это значит, что в комнатах будет максимум естественного освещения. Кроме того, такое решение визуально расширяет пространство.

Еще одна «квартира-книга» в финальном доме квартала «Булгаков» подойдет семье с одним ребенком и тем, кто не готов идти на компромиссы и выбирать между видом на рассвет или закат. Помимо видовых характеристик, здесь есть также просторная кухня-гостиная, альков-ниша и вместительная гардеробная. Привлекательный вариант для тех, кто ценит свободное пространство.

Успейте и вы стать жителем квартала «Булгаков» : в продаже квартиры финального дома.

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