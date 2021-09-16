Сроки ввода новых домов: главный вопрос, который волнует покупателей

В Сургуте много новостроек и главный вопрос, который волнует покупателей, — это сроки ввода, а также динамика строительства объекта.

Сегодня предлагаем заглянуть на строительную площадку одной из новостроек в 30 микрорайоне — вторую очередь дома «Азбука» на улице Ивана Захарова. Строительство этого дома идет с опережением сроков. Сейчас готовность дома составляет уже 77%, при том что ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2022 года.

Завершаются работы по благоустройству территории. Уже сейчас можно увидеть как преобразился двор. На площадках залили резиновое покрытие, установили качели и спортивный комплекс. По территории дома проложили брусчатку, поставили лавочки и обустроили клумбы.

Осталось лишь установить скалодром и карусель, расстелить и закрепить газон, и двор будет готов на месяц раньше поставленных сроков.

Дом «Азбука»— это шестнадцатиэтажный одноподъездный дом с закрытой территорией двора и к установке забора уже активно приступили.

Будущие жильцы дома, и те, кто планирует покупку, могут следить за динамикой строительства на сайте ssthm.ru, а также в сообществе во ВКонтакте и в инстаграме .

Больше информации по объекту можно получить на сайте azbuka-surgut.ru или по телефону: +7 (3462) 769-587