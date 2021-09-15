Представители ПАО «Транснефть» и Коллегии военно-промышленной комиссии обсудили диверсификацию

Рабочая встреча ПАО «Транснефть» и Коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации по вопросу диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтетранспортной монополии прошла на базе АО «Транснефть – Сибирь» 13-14 сентября 2021 года в г. Тюмени.

В мероприятии участвовали вице-президент ПАО «Транснефть» П.А. Ревель-Муроз, заместитель председателя Коллегии военно-промышленной комиссии России О.И. Бочкарев, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» В.А. Бронников, представители ПАО «Транснефть», члены Коллегии ВПК и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В ходе мероприятия члены делегации ОПК посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Торгили» и Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь», где ознакомились с основными принципами процесса транспорта нефти, а также смогли оценить производственные мощности и номенклатурный ряд продукции, выпускаемой Тюменским РМЗ.

Участники встречи обсудили ряд тем, касающихся развития взаимодействия предприятий ВПК и «Транснефти». Среди них вопросы снижения доли импорта оборудования и технологий для нужд ТЭК и оборонной промышленности, разработки современных эффективных технологий в области цифровизации, программного обеспечения, информационных технологий и автоматизированных систем управления технологическим процессом. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказали о своих наработках и возможностях, перспективах развития производственных мощностей и научно-технической деятельности в области машиностроения, IT-технологий, автоматизированных систему управления.

Вице-президент ПАО «Транснефть» П.А. Ревель-Муроз отметил, что основная цель ПАО «Транснефть» – это обеспечение надежной, эффективной транспортировки нефти. Для этого на производственных объектах организаций системы «Транснефть» реализуется программа технического перевооружения и модернизации основных фондов. При этом серьезное внимание уделяется вопросам замещения импортного оборудования и технологий на отечественные аналоги. «Если посмотреть соотношение приобретаемого отечественного и зарубежного оборудования, мы увидим, что в 2014 году доля импорта у нас составляла 10 процентов. Но уже в 2020 году она сократилась до рекордных 3,6 процента. И мы ставим себе задачу еще снизить этот процент, в том числе и за счет более тесного взаимодействия с предприятиями ОПК, используя ваш научно-технический и производственный потенциал», – констатировал П.А. Ревель-Муроз.

В ходе совещания намечены возможные направления сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса по производству комплектующих, деталей по чертежу, металлообрабатывающего инструмента, применяемых при производстве специализированной продукции, а также освоение ими продукции, входящей в «Перечень основных видов продукции, применяемой ПАО «Транснефть».

Являясь крупным потребителем оборудования, техники и материалов, ПАО «Транснефть» обеспечивает заказами множество российских предприятий и стимулирует их переход к более высоким стандартам качества. При этом компания продолжает расширять номенклатуру важной для развития отрасли инновационной продукции, выпускаемой на собственных предприятиях.

Программа локализации производства аналогов импортной продукции является частью долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» на период до 2022 года. В рамках реализации программы импортозамещения часть оборудования, включая электронасосное, для нужд компании уже производится на заводах ПАО «Транснефть», в том числе на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО «Транснефть – Сибирь» (г. Тюмень), АО «Транснефть – Нефтяные насосы» (г. Челябинск), АО Русские электрические двигатели» (г. Челябинск). Кроме того, ведется разработка новых видов оборудования, при производстве которых планируется использование комплектующих отечественного производства, в том числе производимых на предприятиях ОПК.

С 2017 года в рамках взаимодействия ПАО «Транснефть» уже заключило договоры с более 40 организациями ОПК на поставку оборудования и услуг на сумму 7,5 млрд рублей, в том числе по таким направлениям, как насосное и резервуарное оборудование, электротехническое оборудование, услуги в области информационных технологий, метрологии и поверке, автомобильная, гусеничная техника.