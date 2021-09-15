Няганский центр социальной помощи семье и детям подготовился к новому учебному году с помощью энергетиков

Энергетики «Россети Тюмень» оказали содействие Няганскому центру социальной помощи семье и детям в подготовке к новому учебному году. К сотрудникам филиала «Энергокомплекс» обратились работники учреждения — попросили помочь с косметическим ремонтом помещений. Специалисты ремонтно-эксплуатационного участка филиала «Энергокомплекс» откликнулись: покрасили стены коридоров и учебных классов.

По просьбе руководства учреждения сотрудники филиала «Энергокомплекс» помогли провести косметический ремонт помещений. На протяжении двух дней в свободное от работы время специалисты ремонтно-эксплуатационного участка филиала «Энергокомплекс» красили стены коридоров и учебных классов.

С просьбой о помощи в адрес «Россети Тюмень» обратился директор центра Александр Чикнайкин. Ремонт учреждения затянулся на месяц. Для того чтобы ускорить процесс и закончить работы до начала учебного процесса, необходимы были дополнительные рабочие руки. Работники няганского филиала «Россети Тюмень» откликнулись на просьбу и помогли покрасить стены в холле учреждения. Благодаря участию энергетиков ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока.

«Хотим выразить слова благодарности сотрудникам филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Очень приятно, что в городе есть люди, готовые протянуть руку помощи в трудную минуту. Хочу отметить, что специалисты «Россети Тюмень» активно подключаются и к нашим социальным проектам: например, помогают с адресной доставкой подарков для няганских школьников в рамках акции «Собери ребенка в школу», — отметил Александр Чикнайкин, директор БУ «Няганский центр социальной помощи семье и детям».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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