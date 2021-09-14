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​Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный встретился с генеральным директором «Россети Тюмень» Олегом Петровым

Вопросы развития энергетической отрасли обсудили руководство «Россети Тюмень» и председатель комитета по энергетике Госдумы

​Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный встретился с генеральным директором «Россети Тюмень» Олегом Петровым
Фото: Россети Тюмень

Председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный обсудил с генеральным директором «Россети Тюмень» Олегом Петровым вопросы развития энергетической отрасли и особенности функционирования электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона.

По словам топ-менеджера «Россети Тюмень», сегодня компания готовит энергообъекты к осенне-зимнему периоду — подготовительный период продлится до 1 октября 2021 года. Также он остановился на практиках развития персонала: профессиональная переподготовка и повышение квалификации не только мотивируют молодых специалистов, но и позволяют обеспечивать стабильно высокие показатели надежности электроснабжения потребителей.

Павел Завальный отметил хорошую динамику реализации программ технического обслуживания и ремонтов по группе компаний «Россети»: «Прохождение осенне-зимнего периода напрямую зависит от качества подготовки сетей, надежности и эффективности их работы. На недавнем заседании Правительственной комиссии по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, обеспечению безопасности объектов энергоснабжения УрФО, прошедшем в Сургуте, отмечалась высокая готовность объектов энергетической инфраструктуры к холодам. Компании группы «Россети», в том числе здесь, в Югре, всё делают системно и вовремя. Не могу не отметить, что комитет по энергетике постоянно работает над совершенствованием нормативного обеспечения работы сетевого комплекса. Законы о переходе на долгосрочное тарифообразование, об интеллектуальных системах учёта электроэнергии дают возможности снижения потерь в сетях и модернизации электросетей без перекладывания расходов на плечи потребителей. Это повышает эффективность работы электросетевого комплекса».

Также Павел Завальный рассказал о совместной с руководством округа работе, которая сегодня ведется для привлечения молодых специалистов к работе в Югре. «Наша задача - удовлетворить спрос на рабочие и инженерные кадры для предприятий ведущих отраслей нашего округа. Чтобы молодые ребята знали, что они смогут найти работу, создать и прокормить семью, вступить в ипотеку и так далее. Это - будущее региона. Я считаю, что нам пора разрабатывать окружную программу, дорожную карту балансировки рынка труда, подготовки и переподготовки рабочих и инженерных кадров для экономики округа, причём делать это совместно с компаниями-работодателями. Мы уже обсуждали эту тему с руководством окружного департамента труда и занятости населения, департамента образования и молодёжной политики и готовим на эту осень совместные мероприятия, которые позволят начать подготовку такой дорожной карты», – заключил Завальный.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 194, комментариев: 0
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