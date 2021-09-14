В Сбербанк Онлайн в Нефтеюганске начали принимать плату за детский сад

Внести родительскую плату за содержание ребенка в детских садах и за услуги в дошкольных учреждениях города Нефтеюганска и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры теперь можно через сервисы СберБанка.

Данная возможность доступна для 10 садов и 8 дошкольных учреждений Нефтеюганска, а также в 13 садах и 2 организациях, оказывающих дополнительное образование Нефтеюганского района. Воспользоваться оплатой через «интернет-банкинг» можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, банкоматах, устройствах самообслуживания и офисах банка.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Переход на безналичную оплату, безусловно, удобен. Такая возможность освобождает родителей от необходимости тратить драгоценное время на поход в кассу детского сада. Сегодня интернет-банкинг стал неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство родителей получают заработную плату на банковскую карту СберБанка, и им не составит труда совершить денежный перевод, который займет по времени всего минуту. Согласитесь, это очень оперативно. Еще удобнее родителям станет, если подключить «автоплатеж» - это избавит от забот и проблем, позволит больше времени уделить семье и детям».

Для того, чтобы произвести оплату в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, необходимо выбрать вкладку «Платежи», затем в строке поиска ввести наименование учреждения, далее в открывшемся окошке указать лицевой счет и произвести оплату. Воспользоваться услугой через СберБанк могут более 5500 родителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района.