Будущие жильцы дома Severin заложили первый кирпич в своих квартирах

Почти год назад стартовали продажи нового дома в Сургуте — «Severin». Это шестнадцатиэтажный двухподъездый дом комфорт-класса, который строится в 30 микрорайоне на улице Ивана Захарова. В проекте предусмотрено:

Закрытый двор

Видеонаблюдение

Детские площадки с мягким резиновым покрытием

Дизайнерские подъезды в северном стиле

Функциональные планировки

Собственный мини-парк во дворе

Безбарьерная среда

Колясочные

В доме «Severin» большой выбор планировок: от студии до студии с тремя комнатами. Благодаря чему каждый может подобрать квартиру, которая подойдет для его образа жизни.

Совсем недавно будущим жильцам дома посчастливилось заложить первый кирпич в своих квартирах. В процессе они рассказали и о том, чем так приглянулся «Severin».

Олег и Ольга

Дизайн дома, свой парк, детская площадка, видеонаблюдение, расположение — всё продумано до мелочей.

Светлана

Я прожила на севере всю свою жизнь, где как не в «Severin» мне жить на пенсии, здесь есть всё для комфортной жизни

Александра

Мне безумно понравилась планировка. Здесь у родителей и детей отдельные комнаты, но при этом есть возможность встречаться всем вместе и проводить время в кухне-гостиной. Именно так я представляю свою жизнь, когда появится муж и дети. Также мне понравилось, что в квартире много места для хранения вещей, например в прихожей довольно большая ниша, где можно организовать мини-гардеробную.

Александр и Светлана

Почему мы выбрали «Severin»? За удобную, современную планировку квартиры, за благоустроенный двор для детей и взрослых, подкупил собственный мини-скейт-парк и зона отдыха с лежаками и беседкой. И также важно, что на детской площадке будет мягкое покрытие и игровые зоны на разный возраст. А видеонаблюдение позволит отпускать ребенка гулять во дворе и не переживать.

Наталья

Я фанат сургутских закатов, а с 15 этажа здесь открываются завораживающие виды.

Сергей и Алина

У нас маленькая дочка, поэтому для нас важна её безопасность, а это отражается в закрытый территории двора и видеонаблюдении. Также нам очень приглянулась планировка с гардеробной и отдельной детской комнатой.

Большой многофункциональный двор, дизайнерские холлы в северном стиле, функциональные планировки, собственный мини-парк во дворе, безопасность - это всё, что так привлекает сургутян в доме «Severin».

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Телефон для записи +7(3462) 77-95-50, а также можете оставить заявку на сайте ssthm.ru