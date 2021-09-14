АО «Транснефть – Сибирь» заменило два электронасосных агрегата на нефтеперекачивающей станции «Ягодное»

АО «Транснефть – Сибирь» заменило два электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ягодное» Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Работы по модернизации насосного оборудования на НПС «Ягодное» велись с сентября 2020 года. Современные насосы производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) и электродвигатели АО «Русские электрические двигатели» (г. Челябинск) произведены в рамках программы импортозамещения. Новое оборудование, установленное взамен отработавшего нормативный срок, рассчитано на перекачку с номинальной производительностью 10 тыс. куб. м в час и напором 210 м вод. ст. Мощность каждого электродвигателя – 8 МВт, скорость вращения ротора – 3 тыс. оборотов в минуту. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, новые электронасосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

В ходе работ специалисты заменили два обратных затвора на необслуживаемые быстродействующие. Проведена реконструкция двух систем подпорной вентиляции электродвигателей отечественного производства с заменой воздуховодов, вентиляторов и блок-боксов.

Насосное оборудование прошло комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов, отклонений от нормативных параметров не выявлено. Новые электронасосные агрегаты подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк и работают в штатном режиме.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик по сравнению с ранее действующим оборудованием и системами. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», позволило повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность НПС «Ягодное», а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.