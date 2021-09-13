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​Делегация «Россети Тюмень» приняла участие в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда

Энергетики «Россети Тюмень» стали участниками Всероссийской недели охраны труда

​Делегация «Россети Тюмень» приняла участие в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда
Фото: Россети Тюмень

Вопросы охраны труда решали в Сочи сотрудники «Россети Тюмень» — энергетики приняли участие в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда в числе двух тысяч других специалистов. Это самое крупное профильное событие в Восточной Европе: оно прошло на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. Ключевой темой нынешнего события стало государственное управление охраной труда в период пандемии.

От компании «Россети Тюмень» в мероприятиях принимали участие шесть специалистов в сфере охраны труда: они обсуждали актуальные вопросы комплексного улучшения системы охраны труда, здоровья и безопасности коллективов, а также реализации концепции Vision Zero. Ее в энергокомпании реализуют с 2018 года. Мероприятия, разработанные на основании семи «золотых правил», направлены на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. «Россети Тюмень» уделяют большое внимание сохранению здоровья и улучшению условий труда энергетиков: в этом году компания направила порядка 300 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, организацию профосмотров и мероприятий по улучшению санитарно-бытовых условий работников.

Три представителя «Россети Тюмень» приняли участие в экспериментальном экзамене на соответствие требованиям профессионального стандарта «специалист в области охраны труда», проводимого ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России. Энергетики справились с задачей и получили сертификаты об успешном прохождении теста.

Всего на площадке ВНОТ состоялось более 100 мероприятий, в числе которых дискуссии, лекции, круглые столы и мастер-классы. Больше всего внимание участников форума было сфокусировано на обсуждении вопросов по внедрению концепции Vision Zero в разных сферах производственной деятельности предприятий и влияния новой коронавирусной инфекции на производство.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 17:57, просмотров: 147, комментариев: 0
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