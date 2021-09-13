Сбербанк в Нижневартовске присоединился к экологической акции по посадке саженцев

Сбербанк в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры присоединился к экологической акции по посадке саженцев для сада благодарности медицинским работникам. Благоустройство проходило на придомовой территории доходного дома для работников системы здравоохранения на ул. Мира. Сад благодарности посвящен медицинским работникам, которые в том числе вели нелегкую борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Организаторами посадки выступило местное бизнес-сообщество при поддержке властей муниципалитета.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Безусловно, подобные акции важны для горожан и всегда привлекают много участников. Как сообщают организаторы, в этом году по количеству желающих присоединиться к экологическому событию был поставлен рекорд – порядка 600 человек вышли на посадку сада благодарности медицинским работникам. Мы не могли пропустить столь важное мероприятие. В 2020 году Сбер начал собственную ESG-трансформацию и утвердил ESG-стратегию, ставшую неотъемлемой частью стратегии развития компании до 2023 года. Это большой комплекс направлений работы, одним из которых является забота о природных ресурсах, поддержка экомероприятий и минимизация собственного влияния на окружающую среду».

Оксана Потапова, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка: «По инициативе местного бизнес-сообщества подобные акции на территории Нижневартовска проводятся уже на протяжении четырех лет. За это время были высажены яблоневый и калиновый сады, сиреневая аллея, сад благодарности в честь 90-летия Югры. Мы очень рады, что в этом году сотрудники Югорского отделения причастны к созданию сада благодарности медицинским работникам».

Всего высажено более 110 деревьев и кустарников: яблоня Недзвецкого, сирень венгерская, рябинник рябинолистный, калина гордовина и другие.