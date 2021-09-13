Ханты-Мансийский НПФ реализует программу «Вторая пенсия для всех»

Екатерина Худякова, самая молодая клиентка Ханты-Мансийского НПФ, решила не откладывать это дело в долгий ящик и начала копить вторую пенсию в 21 год.

О Ханты-Мансийском НПФ Екатерина узнала из социальной сети «ВКонтакте», увидела пост про дополнительную пенсию, зашла на сайт и подробнее ознакомилась с условиями программы «Вторая пенсия для всех».

«На сайте было все подробно расписано, через калькулятор рассчитала свою вторую пенсию и заключила договор онлайн. Я решила позаботиться о себе заранее, сейчас для меня 500 рублей небольшая сумма, если я буду откладывать каждый месяц такую сумму, то к пенсии получится уже солидная выплата», - рассказывает Екатерина.

Девушка студентка 4 курса Югорского государственного университета. Ей понравилось, что все услуги легко получить онлайн, а за своим пенсионным счетом можно следить в мобильном приложении.

«Сейчас я живу в Ханты-Мансийске, но кто знает, может я захочу переехать в другое место после выпуска из университета. Для меня было важно, чтобы я могла получать все услуги онлайн, тем более это очень удобно».

Со всеми пенсионными программами Ханты-Мансийского НПФ можно ознакомиться на сайте hmnpf.ru.