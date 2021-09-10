Филиалу «Россети Тюмень» Урайские электрические сети — 40 лет

Филиал «Россети Тюмень» Урайские электрические сети сегодня отмечает свой юбилей. История его началась с приказа Министерства энергетики и электрификации СССР: ровно сорок лет назад в составе «Тюменьэнерго» было образовано предприятие «Урайские электрические сети». На обслуживание коллективом из 115 человек было принято семь подстанций 110 КВ и 609 км воздушных линий электропередачи в западной части Ханты-Мансийского автономного округа.

Сегодня численность коллектива увеличилась более чем в три раза — в «Урайских электрических сетях» трудятся около 450 высококвалифицированных специалистов. Филиал обеспечивает электроснабжение двух муниципальных районов: Советского и Кондинского, городов Урай и Югорск. На территории общей площадью 85 тысяч квадратных километров проживает более 150 тысяч человек. За четыре десятилетия объем электросетевых объектов филиала вырос кратно: количество подстанций 110 кВ увеличилось в четыре раза до 29, а протяженность линий электропередачи увеличилась в три раза и теперь превышает 1 800 км.

От труда энергетиков зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, школ, больниц, тепло и уют в любом доме. Высокое напряжение (во всех смыслах этого слова), круглосуточный график работы, колоссальная ответственность – все это требует от энергетиков профессионализма и преданности своему делу. За сорок лет работы предприятия 22 сотрудника «Урайских электрических сетей» удостоены звания «Почетный энергетик», двум работникам президент России присвоил звание «Почетный энергетик РФ».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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