16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7600   EUR  86,1478  

Новости

Больше новостей
Сургутнефтегаз прекратил экспорт бензина: скажется ли это на стоимости топлива?

Да, бензин должен подешеветь 25.3%

Да, бензин должен подорожать 15.7%

Нет 51.4%

Не знаю 7.6%

Всего голосов: 249

Комментировать
0
Вы определились, за кого будете голосовать в думу Сургута?

Да 35.2%

Нет 64.8%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли позволить подрядчикам менять стоимость сметы при строительстве школ по концессии?

Да, при условии ограничения суммы 28.6%

Да, без ограничений 6.3%

Нет 57.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 189

Комментировать
0
Больше опросов

​«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт одной из самых труднодоступных подстанций в Югре

На северо-востоке ХМАО отремонтировали электрическую подстанцию

​«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт одной из самых труднодоступных подстанций в Югре
Фото: Россети Тюмень

Один из самых труднодоступных энергообъектов в Югре — подстанция 110 кВ «Катесовская» на северо-востоке округа — была отремонтирована энергетиками АО «Россети Тюмень». Она обеспечивает электроэнергией инфраструктуру компании «Транснефть – Сибирь», задействованную в транспортировке нефти. На повышение надежности электроснабжения потребителей «Росеети Тюмень» направили порядка 4,5 млн рублей.

О труднодоступности объекта говорит тот факт, что добраться до него можно только через переправу. За месяц работники «Россети Тюмень» провели ремонт двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 80 МВА. Стоит отметить, что ремонтные работы проводились энергетиками без ограничения электроснабжения потребителей.

Комплексное обслуживание подстанции «Катесовская» повысило надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции «Юган», а также промышленных объектов и инфраструктуры компании «Транснефть – Сибирь».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два переключательных пункта, два секционирующих пункта 110 кВ установленной мощностью 2417 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:12, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ДИЗО – это кулак Филатова в реализации его реформ 2901
  2. ​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов 2457
  3. ​В Югре идет борьба за 365 депутатских мандатов в думах разных уровней. Какова расстановка сил 1146
  4. Привиться от COVID-19 сургутяне теперь смогут и в вечернее время 1135
  5. За восемь месяцев 2021 года в Югре родилось около 13 тысяч детей 1025
  6. Югорчанин задолжал более миллиона по алиментам и отправится в колонию 962
  7. ​На развитие самозанятости в Тюменской области направят 55 млн рублей 958
  8. ​В сельские больницы Тюменской области поступает современное оборудование 917
  9. Вандализм или искусство? Максим Яровой и Ульяна Антропова 837
  10. ​Аналитики посчитали число долларовых миллионеров в Югре 603
  1. ​Нефтяникам в Югре предлагают зарплату ниже средней по стране 6407
  2. Праздника не будет, но салют прогремит 5549
  3. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // СТЕНОГРАММА 5382
  4. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 4208
  5. ​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта 4033
  6. ​В ДТП напротив «Росича» пострадала женщина 3652
  7. ​Нижневартовск стал лидером суточного прироста заболеваемости ковидом 3418
  8. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 3335
  9. ​Человек без интернета 3246
  10. ​«Продается кот. Редкостный идиот. Цена — миллиард» 3117
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 12358
  2. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 10040
  3. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9469
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8804
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 8619
  6. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8415
  7. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8300
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8090
  9. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8019
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 7559

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика