На северо-востоке ХМАО отремонтировали электрическую подстанцию

Один из самых труднодоступных энергообъектов в Югре — подстанция 110 кВ «Катесовская» на северо-востоке округа — была отремонтирована энергетиками АО «Россети Тюмень». Она обеспечивает электроэнергией инфраструктуру компании «Транснефть – Сибирь», задействованную в транспортировке нефти. На повышение надежности электроснабжения потребителей «Росеети Тюмень» направили порядка 4,5 млн рублей.

О труднодоступности объекта говорит тот факт, что добраться до него можно только через переправу. За месяц работники «Россети Тюмень» провели ремонт двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 80 МВА. Стоит отметить, что ремонтные работы проводились энергетиками без ограничения электроснабжения потребителей.

Комплексное обслуживание подстанции «Катесовская» повысило надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции «Юган», а также промышленных объектов и инфраструктуры компании «Транснефть – Сибирь».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два переключательных пункта, два секционирующих пункта 110 кВ установленной мощностью 2417 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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