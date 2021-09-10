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​«Россети Тюмень» подготовят электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона к зиме до 1 октября

Энергетики готовятся к зиме: работы завершатся в течение сентября

​«Россети Тюмень» подготовят электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона к зиме до 1 октября
Фото: Россети Тюмень

Как электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона переживет зиму — этот вопрос накануне обсудили первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров, которые участвовали в федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики УрФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов. Совещание в Сургуте провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам Андрея Майорова, сейчас в группе компаний «Россети» идут мероприятия ремонтной программы в Уральском федеральном округе. «Россети» отремонтируют более 6 400 км ЛЭП на Урале в рамках подготовки к зиме. Также планируются ремонт свыше 2 600 единиц подстанционного оборудования, расчистка от растительности более 21 800 гектаров трасс ЛЭП. Общий объем финансирования составляет 9,5 млрд рублей.

В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО «Россети Тюмень» отремонтируют более 2 200 км линий электропередачи, расчистят от растительности более 5 800 гектаров трасс ЛЭП, отремонтируют 640 единиц подстанционного оборудования. Объем финансирования технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменском макрорегионе составляет 3,73 млрд рублей.

Андрей Майоров отметил, что выполнение программы технического обслуживания и ремонта идет без отставания от графика, основные мероприятия будут завершены до 1 октября. Объем работ по ключевым номенклатурным позициям увеличен или сохранен в сравнении с прошлым годом.

Аварийный запас сформирован полностью. Обеспечена готовность 823 бригад для аварийно-восстановительных работ (более 4 200 человек и свыше 2 300 единиц спецтехники), 433 резервных источников питания совокупной мощностью 33,4 МВт.

Кроме того, Группа «Россети» реализует проекты, нацеленные на увеличение надежности, в рамках инвестиционной программы. До конца 2021 года будет завершен первый этап реконструкции подстанции 35 кВ «Нива» и реконструкция подстанции 110 кВ «Горный Щит», которые участвуют в электроснабжении Екатеринбурга и близлежащих поселков. Также будет расширена подстанция 110 кВ «Батово», которая входит в схему электроснабжения одного из приоритетных объектов «Роснефти» – Эргинского кластера месторождений с начальными запасами 259 млн тонн нефти.

На территории УрФО работают три компании Группы – «Россети Тюмень», «Россети Урал» и «Россети ФСК ЕЭС».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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