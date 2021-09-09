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​Клиенты ВТБ в УрФО увеличили спрос на ипотеку более чем на четверть

Клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе за восемь месяцев года оформили порядка 23 тыс. ипотечных сделок

​Клиенты ВТБ в УрФО увеличили спрос на ипотеку более чем на четверть
Фото: ВТБ

Клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе за восемь месяцев года оформили порядка 23 тыс. ипотечных сделок на 55 млрд рублей, что на 26% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время почти 700 млрд рублей.

С начала года продажи ипотеки в российских банках превысили 3,5 трлн рублей, увеличившись к январю-августа прошлого года на 62%. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 млрд рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года. Клиенты ВТБ в августе провели сделки на 86,5 млрд рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года. ВТБ в УрФО выдал более 6,4 млрд рублей, что на 10% выше августа прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за январь-август стали Москва и Московская область (253,6 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 млрд), Новосибирская область (26,1 млрд), Республика Татарстан (21,6 млрд) и Свердловская область (18,6 млрд).

В августе спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком. С начала года ВТБ выдал по ней более 33 млрд рублей, доля программы в общем объёме продаж удвоилась и сейчас составляет почти 10%. В целом за восемь месяцев года ВТБ выдал по ней 9,3 тыс. кредитов на 33,2 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста продаж остается рефинансирование, на которое за 8 месяцев года приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За этот период более 68 тыс. клиентов других банков снизили платежную нагрузку, переведя свои кредиты в ВТБ на сумму 152 млрд рублей.

«Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный «высокий сезон» и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 млрд рублей в месяц, у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в 5 трлн рублей продаж по итогам 2021 года», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 172, комментариев: 0
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