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​Вице-губернатор Югры провел урок для учеников энергокласса «Россети Тюмень»

Первую профориентационную встречу в нижневартовском энергоклассе «Россети Тюмень» провел Вадим Шувалов

​Вице-губернатор Югры провел урок для учеников энергокласса «Россети Тюмень»
Фото: Россети Тюмень

В нижневартовском энергоклассе «Россети Тюмень» состоялась первая профориентационная встреча — с будущими энергетиками пообщался заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

Для Вадима Шувалова «Россети Тюмень», можно сказать, родной дом: здесь он прошел трудовой путь от электромонтера до руководителя. О своем трудовом пути он и рассказал воспитанникам энергокласса, кроме того, затронул тему дальнейшего развития отрасли. Ее залог — участие молодежи: в ходе беседы Вадим Николаевич обсудил с ребятами, что необходимо делать для того, чтобы получить хорошее образование и построить успешную карьеру в Югре. В конце познавательного урока статусный преподаватель отметил возможности, которые открывает энергокласс перед старшеклассниками: подростки могут уже в школе познакомиться с реалиями, ожидающими их в профессии.

«Сегодня мы говорим о создании научно-образовательной платформы, которая поможет вам уже в школе выбрать свой профессиональный путь. Энергокласс – это замечательный пример того, как компания готовит высококлассных профессионалов со школьной скамьи. Старшеклассники получат дополнительное образование, смогут познакомиться с профессией и увидеть свою перспективу», – добавил Вадим Шувалов.

Образовательный процесс в энергоклассе только начался, а ученики уже оценили преимущества обучения. «Учеба в энергоклассе очень насыщенная и приносит много впечатлений. За неделю у нас уже было несколько классных мероприятий. Чего стоит сегодняшняя встреча с вице-губернатором Югры. Такие уроки мотивируют учиться на одни пятерки и идти к цели», – поделился югорский старшеклассник Артем Панфилов.

Энергокласс в Нижневартовске открылся 1 сентября в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в марте текущего года компанией «Россети Тюмень», Департаментом образования Нижневартовска, Нижневартовским государственным университетом и средней школой №5. За два года 19 ребят под патронажем сотрудников компании и преподавателей университета пройдут углубленное обучение по предметам информационно-технологического направления и погрузятся в профессию, что в дальнейшем поможет им поступить в профильные учебные заведения и связать свою карьеру с энергетикой.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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Сегодня в 16:38, просмотров: 217, комментариев: 0
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