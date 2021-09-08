В автобусах Ханты-Мансийска можно пользоваться банковской картой как проездным документом. Сервис запустили Сбербанк и муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие города. Все функции проездного может выполнять карта абсолютно любого банка и любой платежной системы, сохраняя все льготы и преференции. У пассажиров больше нет необходимости отдельно приобретать проездной и предъявлять его водителю или контролеру.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Мы предоставляем уникальный сервис – коллаборацию обычной платежной карты и проездного документа. При этом нет необходимости оформлять дополнительно проездной, банковская карта полноценно его заменяет. Это очень удобно как для пассажиров, так и для перевозчиков. Также отказ от бумажных проездных - важный шаг в рамках ESG-стратегии, реализуемой Сбером в Югре».

Чтобы привязать проездной к банковской карте, в период с 20 числа предыдущего месяца до 10 числа месяца, в который планируется использовать проездной, нужно совершить два шага. Первый - хотя бы один раз оплатить самой банковской картой проезд в автобусе. После этого можно подключить проездной и оплатить его стоимость в любом банкомате Сбербанка или в приложении Сбербанк Онлайн. Сейчас для пассажиров доступны два тарифа: студенческий/ученический стоимостью 910 рублей в месяц и гражданский - 1400 рублей. Подобная услуга позволяет экономить на поездках до 50% стоимости проезда - пользоваться проездным дешевле, чем ежедневно платить за каждую разовую поездку.