Внешний вид и внутреннее убранство парадных – вот, что отличает «Булгаков» от других новых домов Сургута. Стиль здесь продуман до мелочей.

Французские балкончики придают фасаду изящество и привлекают внимание жителей города. Но кроме этого, еще и визуально расширяют пространство квартиры

Высокие потолки в парадной, ручная роспись стен, увеличенный размер окон, дизайнерские элементы — все это есть в домах квартала.

Детали. Каждая из них является неотъемлемой частью образа места, в котором вы живете. Они создают единый эстетичный образ.

Авторские парадные выполнены в благородных серых оттенках и фирменном глубоком синем цвете. Это классическое сочетание оттенков задает нужный тон.

Как и ручная роспись стен. Каждое слово тут выведено рукой художника. Каждое движение кисти неповторимо.

Скамья в парадной отлично подходит для ожидания такси. Кстати, она выполнена по индивидуальному эскизу. Ее аккуратные резные элементы добавляют пространству изысканности.

Пол на этажах выложен керамическим гранитом ведущей марки. Такой вариант и прослужит долго, и дополняет образ дома.

Продуманный до мелочей квартал «Булгаков» стал украшением города. Активный интерес к финальному дому квартала тому подтверждение.

Вы тоже можете стать жителем квартала.

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