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Чем удобны квартиры студийного формата?

Уже много лет в тренде квартиры с кухнями-гостиными: чем они так полюбились?

Чем удобны квартиры студийного формата?
Фото: Клюква

Уже много лет в тренде квартиры с кухнями-гостиными и спрос с каждым годом только растёт. Чем же так полюбились планировки такого формата?

  • В квартирах студийного формата пространство используется более рационально. В одном пространстве можно сделать сразу несколько зон под разные потребности семьи
  • Вы получаете более продуманное пространство. Кухня-гостиная станет местом семейных встреч и приёма гостей
  • Свобода самовыражения. В студии вы легко реализуете даже самые смелые дизайнерские решения

Давайте рассмотрим одну из таких планировок в доме «Клюква», который строится в 30 микрорайоне Сургута. Площадь этой квартиры 61,4 м². Она отлично подойдет для семьи из трех или четырех человек.

Кухня-гостиная в этой квартире – самое уютное и душевное место. Здесь можно собрать всю семью, пригласить родственников и друзей на ужин или день рождения. Места хватит всем. Еще в гостиной вы сможете разместить дополнительное спальное место, так что если гости засиделись, то переночевать есть где.

Для большой семьи предусмотрено два санузла. Это очень удобно, особенно утром, когда все спешат по делам.

Вещи хранить можно в гардеробной в прихожей и в комнатах, а на балконе разместить стеллаж.

Квартиры студийного формата удобны в зонировании. Ниже дизайн-проекты, которые реализованы жильцами первого дома «Клюква».

Оценить квартиру можно уже сейчас. Записывайтесь на персональную консультацию и экскурсию по объекту.

Телефон для записи: 7(3462) 77-96-13, а также можете оставить заявку на сайте azbuka-surgut.ru


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Сегодня в 15:15, просмотров: 91, комментариев: 0
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