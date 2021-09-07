В АО «Транснефть – Сибирь» состоялось вручение наград, приуроченное к Дню работников нефтяной и газовой промышленности

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» В.А. Бронников вручил корпоративные и ведомственные награды сотрудникам предприятия. При проведении мероприятия были соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 46 работников АО «Транснефть – Сибирь». Почетное звание «Почётный нефтяник» присвоено одному сотруднику. На уровне ПАО «Транснефть» за профессиональное и ответственное отношение к труду Почетными грамотами и Благодарностью награждены 40 человек.

Наградами Тюменской областной Думы отмечены пять человек. Еще 16 работников предприятия получили Почетные грамоты и Благодарственные письма Тюменской городской думы. В ходе торжественного мероприятия их вручил председатель тюменского городского заксобрания Е.Б. Заболотный.

Всего в 2021 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 312 представителей общества за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем было признано Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов (УМН). Среди предприятий второй группы лучшим подразделением было названо Специализированное транспортное управление.

Коллектив АО «Транснефть – Сибирь» реализует масштабные работы по модернизации и техническому перевооружению объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций. До конца года будет введено в эксплуатацию 13 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 119 км. Продолжается плановая реконструкция резервуарного парка, в 2021 году ведутся работы на 17 резервуарах вертикальных стальных, из них введены в эксплуатацию три емкости. Еще 8 резервуаров будут сданы в работу до конца текущего года. В сентябре планируется запуск в опытную эксплуатацию Единой системы диспетчерского управления в АО «Транснефть-Сибирь». До конца года также будет введена в эксплуатацию автоматизированная станция смешения нефти на ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

АО «Транснефть – Сибирь» на регулярной основе реализует благотворительные проекты в регионах ведения производственной деятельности. Среди основных получателей поддержки – организации здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения, ветеранские и религиозные организации, местные муниципалитеты. В 2021 году на оказание благотворительной помощи планируется направить 28 млн рублей.