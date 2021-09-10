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​В июле индекс деловой активности бизнеса сохранил позиции в зоне роста

Деловая активность малого и среднего бизнеса демонстрирует тенденцию к закреплению в зоне роста

​В июле индекс деловой активности бизнеса сохранил позиции в зоне роста
Фото: ПСБ

Согласно Индексу RSBI, который в июле сохранил свои позиции по отношению к прошлому месяцу и составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса демонстрирует тенденцию к закреплению в зоне роста, достигнутой в феврале текущего года.

Компоненты кредитов и инвестиций остались на высоких значениях в зоне роста, компонента продаж после снижения в июне снова выросла, однако все еще находится в зоне спада, а компонента кадров, хоть и занимает позиции в зоне роста, тем не менее, снижается второй месяц подряд.

«Результаты опросов малого и среднего бизнеса, проведенные в рамках Индекса RSBI в июле, говорят о том, что по мере постепенного снятия противоэпидемиологических ограничений и возвращения населения к привычному образу жизни продолжается восстановление деятельности предпринимателей. Бизнес смог адаптироваться к новым реалиям, в том числе, за счет развития удаленных продаж: опрос показал, что сейчас у каждого третьего бизнесмена выручка формируется за счет такого формата работы», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

«Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в июле индекс деловой активности не изменился по сравнению с июнем. Это значит, что малый и средний бизнес остается в секторе роста. Немного улучшились показатели компоненты продаж, но так и остались в зоне спада, хотя это нельзя сравнить с показателями, например, июля 2020 года. Тогда компонента составляла 33,8 пункта, сейчас 46,2 - и это положительная тенденция. Компоненты инвестиций и кредитов остались на сопоставимых с предыдущим месяцем уровне. Но, думаю, в ближайшие месяцы спрос у малого бизнеса на кредиты вырастет, что обусловлено существенным ростом цен на промышленные товары - металлы, стройматериалы, древесина, оборудование, удобрения…» - отметил Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в п.

Основные тренды

Компонента продаж говорит об улучшении ситуации в июле - в основном за счет позитивных ожиданий на ближайшие три месяца.

Рост выручки отметили 20% опрошенных предпринимателей, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце. При этом о фактическом сокращении выручки также заявило на 2% больше, чем в июне – 40% опрошенных бизнесменов.

Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают 28% МСБ, что на 2% больше, чем месяцем ранее, а ее сокращение прогнозируют 23%, что немного лучше июньского показателя - также на 2%.

Компонента кадры в июле снизилась за счет негативных ожиданий на ближайшие три месяца.

Доля предпринимателей, которые в июле нанимали новых сотрудников, составила 14% от всех опрошенных, что идентично показателям июня. Количество тех, кто сократил персонал в июле, незначительно снизилось по сравнению с прошлым месяцем и составило 24%.

В ближайшие три месяца 21% респондентов планируют расширять штат, это на 3% меньше, чем в июне, а 9% опрошенных предпринимателей будут сокращать персонал, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Компонента инвестиций незначительно снизилась по отношению к июню, но все также удерживает высокие позиции.

Количество предпринимателей, увеличивавших в июле вложения в бизнес, снизилось на 6% и составило 23%, в то время как количество участников опроса, сокращавших вложения, снизилось на 5% по сравнению с прошлым месяцем и достигло 11%.

Количество тех предпринимателей, кто планирует инвестиции в ближайшие три месяца, выросло на 5% и составило 26%, а о сокращении инвестиций заявили лишь 8% опрошенных, что ниже показателя июня на 2%.

Компонента Кредиты в июле продолжала удерживать высокие позиции в основном за счет тех предпринимателей, у которых уже есть кредит. Этот показатель составил 17%, превысив всего на 1% значение прошлого месяца.

Индекс RSBI по размерам бизнеса.

Деловая активность микро-бизнеса продолжила снижаться, что объясняется введением июньских эпидемиологических ограничений, от которых в первую очередь пострадали небольшие компании. Индекс в малом бизнесе вновь вырос после снижения в июне, превысив 57 пунктов, а индекс среднего бизнеса отступил от июньского пика, показав значение ниже 60 пунктов.

Индекс RSBI по видам деятельности.

Темпы роста деловой активности предприятий сферы торговли остались в зоне роста, однако показали некоторое замедление, что можно объяснить ожиданиями бизнеса, связанными с окончанием летнего сезона. Деловая активность производственных предприятий уверенно росла, почти достигнув майского пика. Сфера услуг продолжает находиться в зоне стагнации, не превышая нейтральный уровень, вокруг которого колеблется с февраля текущего года, что говорит о неустойчивости отрасли и в ближайшее время.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1803компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.


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10 сентября в 15:01, просмотров: 618, комментариев: 0
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